Sono queste le nuove rotte della cocaina intercettate tonnellate di droga | Famiglie pescherecci e spedizioni
Le forze dell’ordine in Europa e Sud America continuano a esercitare una pressione costante sulle reti criminali responsabili del traffico di cocaina in Europa. Tre recenti azioni coordinate da Europol. Una contro una rete guidata da olandesi e infiltrata nelle catene di approvvigionamento colombiane. Un’altra contro un’operazione di traffico marittimo in Brasile. Una terza in Grecia per il trasferimento via mare. Tutte evidenziano gli sforzi in corso per smantellare le rotte e le strutture utilizzate dalla criminalità organizzata. (EUROPOL FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
Leggi anche: Le nuove rotte nella bussola della politica estera italiana spiegate da Terzi
Leggi anche: Ryanair, ecco i voli invernali da Pisa. Ci sono due nuove rotte
Gratteri a Mantova, le nuove rotte della cocaina: «Oggi i cartelli usano l’IA»; L’Europa è travolta dalla cocaina e la Svizzera non fa eccezione; Cocaina, le nuove rotte dal Sud America: così Gioia Tauro torna “regina” d’Europa; Il regno della cocaina. In Europa è più facile ordinare droga che una pizza.
Sono queste le nuove rotte della cocaina, intercettate tonnellate di droga: “Famiglie, pescherecci e spedizioni” - Le forze dell’ordine in Europa e Sud America continuano a esercitare una pressione costante sulle reti del traffico di cocaina in Europa. notizie.com
Cocaina, le nuove rotte dal Sud America: così Gioia Tauro torna "regina" d’Europa - Il recente sequestro al porto di 248 chili di polvere conferma il cambio di strategia dei broker d’oltreoceano e l’inversione del trend dei traffici, negli ultimi anni dirottati dai clan di ’ndranghet ... msn.com
Cocaina, hashish e marijuana: i boss e le rotte del narcotraffico alla Noce e a Brancaccio - Fiumi di droga arrivavano dalla Campania o dalla provincia di Trapani, per essere riversati nelle piazze di Spaccio di Palermo. lasicilia.it
Belgio, Paesi Bassi: le nuove mafie della cocaina
"Una scelta - spiegano dall'Arma - che testimonia l’attenzione verso le nuove generazioni, valorizzandone preparazione e professionalità". Chi sono - facebook.com facebook
#Meteo per le feste di #Natale: ci sono nuove proiezioni, cosa può accadere x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.