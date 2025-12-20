Sono queste le nuove rotte della cocaina intercettate tonnellate di droga | Famiglie pescherecci e spedizioni

Le forze dell’ordine in Europa e Sud America continuano a esercitare una pressione costante sulle reti criminali responsabili del traffico di cocaina in Europa. Tre recenti azioni coordinate da Europol. Una contro una rete guidata da olandesi e infiltrata nelle catene di approvvigionamento colombiane. Un’altra contro un’operazione di traffico marittimo in Brasile. Una terza in Grecia per il trasferimento via mare. Tutte evidenziano gli sforzi in corso per smantellare le rotte e le strutture utilizzate dalla criminalità organizzata. (EUROPOL FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

