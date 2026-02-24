La donna è diventata un pungiball dove l’uomo sfoga la sua rabbia I preparativi per il mio matrimonio? Sono sospesi per ora | così Giorgio Pasotti

Giorgio Pasotti dichiara che le tensioni con la sua partner lo hanno portato a sentirsi come un bersaglio della rabbia, con i preparativi per il matrimonio temporaneamente fermati. La crisi ha causato una pausa nelle nozze, lasciando in sospeso i dettagli organizzativi. La situazione riflette un momento complicato nella vita privata dell’attore, che ora si concentra sul suo ritorno nel nuovo film tv “Rosso volante”. La decisione di prendersi una pausa rimane ancora da chiarire.

Giorgio Pasotti è pronto per tornare nel film tv “Rosso volante” lunedì 23 febbraio in prima serata su Rai 1. L’attore sarà Eugenio Monti, sciatore e bobbista, doppio Oro olimpico a Grenoble nel 1968 e campione di fair play, scomparso nel 2003. Il film è liberamente ispirato all’opera letteraria “Rosso ghiaccio: Eugenio Monti, dietro la leggenda” di Stefano Rotta, con la regia di Alessandro Angelini. Nel cast anche Andrea Pennacchi (Gianni Brera), Denise Tantucci (Linda Lee), Stefano Scandaletti (Sergio Siorpaes) e con Maurizio Donadoni (Podar). “Ho dovuto lavorare tanto fisicamente per poter avere il fisico di un bobbista che, all’epoca, spingeva questi affari di circa 75 chili per portarli a correre a quelle velocità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatraleGiorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, avvenuto durante uno spettacolo teatrale.

