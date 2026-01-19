Giorgio Pasotti si sposa la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatrale
Giorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, avvenuto durante uno spettacolo teatrale. La proposta è stata una sorpresa per il pubblico e per la stessa Claudia, che ha ricevuto la proposta inaspettata sul palco. L’evento rappresenta un momento speciale nella vita dell’attore, che ha scelto un contesto intimo e significativo per condividere questa importante decisione.
Giorgio Pasotti si sposa: l'attore ha chiesto alla compagna Claudia Tosoni di sposarlo durante il suo spettacolo teatrale. L'attrice, emozionata, ha subito accettato. I due sono una coppia dal 2017 e hanno quasi 20 anni di differenza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Giorgio Pasotti si sposa: l’inaspettata proposta di matrimonio a fine spettacolo
Durante uno spettacolo teatrale della sua compagna Claudia, Giorgio Pasotti ha sorpreso tutti con una proposta di matrimonio. Dopo sette anni di relazione, l'attore è entrato in scena per chiedere la mano di Claudia, creando un momento significativo e spontaneo. Questa notizia, riportata da Il Difforme, evidenzia un passo importante nella vita privata di Pasotti e Claudia.
Giorgio Pasotti, chi sono la bellissima compagna Claudia Tosoni e l’ex Nicoletta Romanoff (madre della figlia Maria)
Giorgio Pasotti è un attore italiano noto nel panorama cinematografico e teatrale. La sua attuale compagna è Claudia Tosoni, incontrata nel 2017 durante le prove della pièce teatrale
