Giorgio Pasotti ha recentemente fatto la sua proposta di matrimonio a Claudia Tosoni, durante uno spettacolo teatrale de La Strana Coppia. Al termine della rappresentazione, l’attore è entrato sul palco e, inginocchiandosi, ha chiesto la mano della compagna. L’evento ha suscitato attenzione, rappresentando un momento significativo nella loro vita privata, condiviso pubblicamente in un contesto artistico e intimo.

I due attori fanno coppia dal 2017, quando si sono conosciuti si set teatrale di Sogno di una notte di mezza estate. Cinquantadue anni lui, trentaquattro lei, la differenza d'età non è mai stata un problema. Come non è mai stato un problema il fatto che lui fosse papà di Maria, avuta nel 2010 dall'ex compagna Nicoletta Romanoff: «Io e Giorgio stiamo insieme da 8 anni, con sua figlia siamo cresciute insieme», aveva detto Claudia lo scorso luglio in un'intervista. Mentre Pasotti aveva dichiarato: «È stato un percorso tosto, però brava Claudia che non è mai stata invadente. Ha sempre rispettato la madre, non ha mai fatto il passo più lungo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio (sul palco de La Strana Coppia) a Claudia Tosoni

