Giorgio Pasotti si sposa la proposta di matrimonio sul palco de La Strana Coppia a Claudia Tosoni

Da vanityfair.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Pasotti ha recentemente fatto la sua proposta di matrimonio a Claudia Tosoni, durante uno spettacolo teatrale de La Strana Coppia. Al termine della rappresentazione, l’attore è entrato sul palco e, inginocchiandosi, ha chiesto la mano della compagna. L’evento ha suscitato attenzione, rappresentando un momento significativo nella loro vita privata, condiviso pubblicamente in un contesto artistico e intimo.

I due attori fanno coppia dal 2017, quando si sono conosciuti si set teatrale di Sogno di una notte di mezza estate. Cinquantadue anni lui, trentaquattro lei, la differenza d'età non è mai stata un problema. Come non è mai stato un problema il fatto che lui fosse papà di Maria, avuta nel 2010 dall'ex compagna Nicoletta Romanoff: «Io e Giorgio stiamo insieme da 8 anni, con sua figlia siamo cresciute insieme», aveva detto Claudia lo scorso luglio in un'intervista. Mentre Pasotti aveva dichiarato: «È stato un percorso tosto, però brava Claudia che non è mai stata invadente. Ha sempre rispettato la madre, non ha mai fatto il passo più lungo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

giorgio pasotti si sposa la proposta di matrimonio sul palco de la strana coppia a claudia tosoni

© Vanityfair.it - Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio (sul palco de La Strana Coppia) a Claudia Tosoni

Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatraleGiorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, avvenuto durante uno spettacolo teatrale.

Giorgio Pasotti si sposa, la romantica proposta a Claudia TosoniGiorgio Pasotti ha annunciato il suo matrimonio con Claudia Tosoni, condividendo la proposta di matrimonio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: L'attore Giorgio Pasotti si sposa. Chi è la (giovane) futura moglie: età, lavoro, social; Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatrale; Giorgio Pasotti si sposa, la romantica proposta a Claudia Tosoni; Giorgio Pasotti si sposa! La proposta alla compagnia Claudia durante il suo spettacolo a teatro.

giorgio pasotti si sposaGiorgio Pasotti si sposaAnche nel lavoro, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si sono trovati a collaborare insieme. L’attore ha infatti scelto la compagna per il suo debutto alla regia nel suo spettacolo teatrale Otello, un ... novella2000.it

giorgio pasotti si sposaGiorgio Pasotti si sposa, la romantica proposta a Claudia TosoniFiori d’arancio e un colpo di scena degno di una commedia romantica: Giorgio Pasotti ha chiesto a Claudia Tosoni di sposarlo. Dopo quasi dieci anni insieme, l’attore ha scelto di sorprenderla con una ... dilei.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.