La spinta Usa per la distensione tra Siria e Israele | scambi economici e una zona demilitarizzata
Gli Stati Uniti promuovono iniziative per favorire la distensione tra Siria e Israele, focalizzandosi su scambi economici e la creazione di una zona demilitarizzata. Questa strategia mira a ridurre le tensioni nella regione, considerata cruciale per gli interessi degli Stati Uniti in Medio Oriente, e a prevenire escalation che potrebbero coinvolgere altri alleati, come Turchia e Israele.
Gli Stati Uniti stanno lavorando insistentemente per conseguire la piena distensione tra Israele e Siria, aprendo alla fine di una conflittualità pericolosa per l’agenda regionale di Washington in Medio Oriente e foriera di tensioni tra Tel Aviv e un altro fondamentale alleato atlantico della superpotenza, la Turchia. I colloqui di Parigi. Negli ultimi giorni gli emissari di Ahmad al-Sharaa, presidente siriano, e del governo israeliano di Benjamin Netanyahu si sono incontrati a Parigi per riprendere un confronto fortemente voluto da Donald Trump e sulla cui strada questi ha spinto il leader di Tel Aviv nel contesto della sua recente visita a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su It.insideover.com
