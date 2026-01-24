Cina-Giappone scatta la diplomazia delle televisioni | cosa c’è dietro l’alleanza tra Sony e TCL

Recentemente, Cina e Giappone hanno avviato una nuova fase di cooperazione nel settore televisivo, con l’alleanza tra Sony e TCL. Questa iniziativa segna un passo importante nelle relazioni economiche tra i due paesi, distanziandosi dalle tensioni politiche e dai confronti pubblici. Di seguito, analizziamo le motivazioni e le implicazioni di questa collaborazione nel contesto internazionale.

Lasciate perdere le tensioni politiche che hanno allontanato Cina e Giappone. Ignorate le dichiarazioni della premier nipponica Takaichi Sanae in merito a un eventuale intervento militare a sostegno di Taiwan, nel caso in cui Pechino dovesse provare a conquistare Taipei con la forza. Dimenticate anche la risposta del governo cinese, concretizzata nello stop all’export di beni a duplice uso – inclusi alcuni elementi delle Terre Rare – verso Tokyo e nel suggerimenti ai propri connazionali di evitare la nazione di Takaichi come meta turistica. Accanto a tutto questo, infatti, il mondo degli affari risponde in modo diverso e procede in direzione opposta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

