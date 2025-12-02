Prato scende. La città conquista solo il 38° posto nella nuova edizione della classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, che analizza il benessere nei territori italiani attraverso 90 indicatori suddivisi in sei categorie. Rispetto al 2024, la provincia retrocede di sette posizioni. In particolare, la provincia registra arretramenti in quattro delle sei aree esaminate. Giustizia e sicurezza è il settore che mostra il peggior risultato, con un crollo dal 87° al 94° posto, peggiorando anche la percezione di insicurezza tra i cittadini. In questa categoria, Prato occupa la 105ª posizione per la percezione di insicurezza e la 101ª per l’indice di criminalità, numeri che evidenziano un aumento delle problematiche legate alla sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peggiora la qualità della vita. In un anno perse sette posizioni. Male sicurezza, giovani, cultura