La riforma della Corte dei Conti è legge ok del Senato | perché ci saranno meno controlli sulla politica

Il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti con 93 voti a favore, 51 contrari e cinque astenuti. Scatta uno sconto sui risarcimenti dovuti da chi ha usato male i soldi pubblici, e più modi per evitare i controlli dei giudici contabili sulle decisioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Il Senato approva ddl sulla Corte dei Conti: è legge

Leggi anche: Maxi sconti sui risarcimenti e mani libere dai controlli: l’allarme dei giudici sulla riforma della Corte dei Conti

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Corte dei Conti, via libera dal Senato. La riforma è legge - Tra le altre misure il disegno di legge rende strutturale lo scudo erariale introdotto ... editorialedomani.it