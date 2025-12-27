La riforma della Corte dei Conti è legge ok del Senato | perché ci saranno meno controlli sulla politica

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti con 93 voti a favore, 51 contrari e cinque astenuti. Scatta uno sconto sui risarcimenti dovuti da chi ha usato male i soldi pubblici, e più modi per evitare i controlli dei giudici contabili sulle decisioni politiche. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

