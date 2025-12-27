Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata
AGI - Via libera definitivo del Senato - con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti - alla riforma della Corte dei Conti, che contiene anche una delega al governo in materia di funzioni dei giudici contabili e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il provvedimento interviene escludendo la responsabilità per colpa grave non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. 🔗 Leggi su Agi.it
