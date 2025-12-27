AGI - Via libera definitivo del Senato - con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astenuti - alla riforma della Corte dei Conti, che contiene anche una delega al governo in materia di funzioni dei giudici contabili e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il provvedimento interviene escludendo la responsabilità per colpa grave non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Come cambia la Corte dei Conti con la riforma approvata

Leggi anche: La Corte dei Conti sarà ribaltata ma chi ci lavora non vuole la riforma

Leggi anche: Corte dei conti sotto attacco: lo scontro sul Ponte accelera la riforma che smantella i controlli dei magistrati contabili

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La riforma della Corte dei Conti diventa legge; La riforma della Corte dei Conti, al Senato l'ultimo atto; Riforma Corte dei conti, ecco tutti i rischi secondo i magistrati contabili; Silenzio assenso, meno controlli: è la scure sulla Corte dei conti.

La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica - Il Senato ha approvato la riforma della Corte dei Conti con 93 voti a favore, 51 contrari e cinque astenuti. fanpage.it