Corte dei Conti il pg contro la riforma | Gerarchizzare i pm mina l’autonomia Preoccupa la separazione delle funzioni

Il pubblico ministero ha criticato la riforma che introduce una struttura gerarchica nelle Procure contabili, ritenendo che questa modifica comprometta l’autonomia dei pm. La preoccupazione nasce dal fatto che la separazione delle funzioni potrebbe indebolire l’indipendenza degli inquirenti e alterare l’equilibrio tra le diverse figure della giustizia. La questione riguarda anche il rispetto dei principi costituzionali e pone interrogativi sulla futura gestione delle indagini. Restano aperti i dubbi sulla reale efficacia di questa riforma.

L'" organizzazione gerarchica " delle Procure contabili "si pone in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza ". E "parimenti preoccupante è la previsione di una separazione delle funzioni, se non addirittura delle carriere, tra magistrati giudicanti e requirenti". All'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il procuratore generale Pio Silvestri dedica ampi passaggi del suo intervento alla riforma della Corte dei Conti entrata in vigore a gennaio, citando anche la delega attribuita al governo per gerarchizzare le Procure ponendole di fatto sotto il controllo del potere politico, l'antipasto di ciò che potrebbe accadere ai pm ordinari dopo la riforma Nordio.

Riforma delle funzioni della Corte dei conti, cosa comporta per i DSGA? Dalla polizza assicurativa alla tipizzazione delle colpe. Il testo pubblicato in Gazzetta UfficialeLa recente riforma delle funzioni della Corte dei Conti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica il quadro normativo sulla responsabilità dei DSGA.

Riforma delle funzioni della Corte dei conti, cosa comporta per i DSGA? Dalla polizza assicurativa alla tipizzazione delle colpe. Il testo della nuova leggeLa riforma delle funzioni della Corte dei conti, approvata il 27 dicembre 2025, introduce importanti novità per i DSGA.

