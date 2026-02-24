La corsa verso la salvezza Chiesanuova sbagliato il secondo rigore di fila

Il fallimento nel secondo rigore consecutivo ha segnato una battuta d’arresto per il Chiesanuova, che cerca di mantenere la speranza di salvezza. La squadra ha spinto con determinazione, ma gli errori dagli 11 metri hanno pesato molto sul risultato finale. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a una partita intensa, dove ogni dettaglio ha fatto la differenza. La sfida prosegue e il team si prepara alla prossima occasione.

I calci di rigore, nel bene e ancor più nel male, stanno influenzando parecchio la classifica del Chiesanuova. Domenica a Civitanova addirittura due penalty, uno per tempo prima a favore e poi contro, incredibilmente entrambi respinti dai portieri. Se Fatone si è confermato specialista nell'ipnotizzare gli avversari, purtroppo l'errore di Lezcano in precedenza ha complicato la rincorsa alla salvezza diretta. Un rigore peraltro calciato abbastanza bene, angolato e basso, bravo Servalli. Il problema è che è il secondo consecutivo "sprecato" dal Chiesanuova, una settimana fa l'aveva sbagliato capitan Mongiello contro l'Urbino (sempre su fallo guadagnato da Di Matteo).