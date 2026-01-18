Il derby Il Montefano con la novità Strupsceki Il Chiesanuova a caccia di punti salvezza

Il derby tra Montefano e Chiesanuova si avvicina, con i padroni di casa che presentano la nuova acquisizione Strupsceki. La partita, in programma alle 15 al

CHIESANUOVA Aria di quasi derby per il Chiesanuova che alle 15 scende in campo al "Dell'Immacolata" di Montefano per la terza giornata di ritorno. Nel nuovo orario che ci accompagnerà fino al terz'ultimo turno, i biancorossi cercano punti preziosi in chiave rincorsa salvezza, anche se l'avversario e lo stadio rappresentano un ostacolo importante. Davanti al pubblico amico i viola hanno raccolto ben 20 dei 25 punti che stanno garantendo il 5° posto, unici ad avere il fattore campo inviolato assieme all'Urbania. Terzultimo a quota 19, il team di Mariotti sogna il blitz forte dei precedenti e della bella prova fornita una settimana fa contro il K-Sport Montecchio come ricorda l'elegante centrocampista Borgia.

