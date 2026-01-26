Giorno della Memoria | a Taurianova Comunità ebraica e assessore Micheli

Il Comune di Taurianova organizza un incontro per il Giorno della Memoria, previsto mercoledì 28 gennaio, coinvolgendo la comunità ebraica e le scolaresche locali. Alla riflessione parteciperà anche l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli. L’iniziativa mira a promuovere la memoria e la consapevolezza storica tra i giovani, nel rispetto della memoria delle vittime dell’Olocausto.

L’appuntamento aperto al pubblico, voluto dall’assessore Angela Crea – che ha potuto contare anche sulla collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale e dell’Istituto Comprensivo guidato da Maria Concetta Muscolino – è per le 9.30 nell’aula Magistri del plesso che ospita la scuola Primaria “Monteleone”, in via della Pace. Gli altri interventi previsti sono quelli dell’ex parlamentare Angela Napoli e di Maria Concetta Muscolino, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli”. All’incontro parteciperanno anche gli alunni e le alunne delle terze classi della Scuola Secondaria di 1° grado “Pascoli” e “Contestabile”.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia.

Re Carlo, il toccante messaggio a sostegno della comunità ebraicaRe Carlo, nel suo ruolo di Capo di Stato in Australia, ha inviato un messaggio di solidarietà alle vittime dell’attentato di Bondi Beach.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Le nuove ragioni della Memoria.

Giorno della Memoria, il programma delle cerimonie a BergamoLE INIZIATIVE. Martedì 27 gennaio quattro momenti istituzionali voluti dal Comune per commemorare le vittime dell’Olocausto. ecodibergamo.it

Giorno della Memoria: gli eventi a Monza e BrianzaLa Brianza si prepara a ricordare le vittime dell’Olocausto con iniziative ed eventi su tutto il territorio. mbnews.it

Domani sarà il Giorno della Memoria. Su www.anpi.it/eventi sono disponibili i programmi delle iniziative che l’ANPI svolgerà in tutta Italia. #GiornodellaMemoria #GiornodellaMemoria2026 #27gennaio #laMemoriaNonMuore - facebook.com facebook

Ragioni schiette per abolire il Giorno della memoria. Chi mescola Gaza con la Shoah non rende più giustizia ai palestinesi. Semplicemente fa torto agli ebrei. E alla storia. Il 27 gennaio è diventato un lavacro collettivo. Di @DAVIDPARENZO x.com