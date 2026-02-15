Livraga piange Silvano Bescapè fotografo e custode della memoria lodigiana

Silvano Bescapè, fotografo e testimone della storia di Livraga, è morto domenica a causa di un malore improvviso. La sua macchina fotografica, spesso usata per immortalare paesaggi e volti del paese, rimarrà simbolo di un impegno che ha durato decenni. La comunità piange la perdita di un uomo che ha saputo raccontare con le immagini il passare del tempo.

Livraga (Lodi), 15 febbraio 2026 – Addio a Silvano Bescapè, il custode per immagini della memoria lodigiana. Livraga piange la scomparsa di Silvano Bescapè, fotografo e instancabile testimone della storia del territorio, morto sabato 14 febbraio 2026 a Codogno, all’età di 84 anni. Da alcune settimane, le sue condizioni di salute erano peggiorate e ora, tra familiari e amici, il vuoto è incolmabile ed è solo tempo di pregare. Con la sua morte, il Lodigiano perde una figura di straordinario spessore umano e culturale. Il ricordo. "Bescapè ha dedicato l’intera vita alla raccolta e alla catalogazione di un patrimonio fotografico senza eguali – ha commentato sui social l'amico e storico Ferruccio Pallavera -: centinaia di migliaia di immagini, tra fotografie scattate personalmente e cartoline d’epoca, capaci di raccontare persone, luoghi, eventi e trasformazioni di una terra vasta, estesa da Melegnano al Grande fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

