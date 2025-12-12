La punta Sow si allena con la Civitanovese

La punta Sow si sta allenando con la Civitanovese, in vista della prossima sfida. Dopo la partita di domenica contro il Montegranaro, il direttore sportivo Giuseppe Sfredda ha commentato l'incontro, definendolo una vera e propria

"Fermignanese-Civitanovese gara da tripla". Così Giuseppe Sfredda, direttore sportivo del Montegranaro, dopo aver visto i rossoblù all'opera nella gara di domenica scorsa contro la sua squadra. Ora il team adriatico, fanalino di coda del girone, è chiamato alla vittoria nel match di domenica a Fermignano (14.30). "La squadra di Marinelli – aggiunge Sfredda – ha tutte le carte in regola per potersela giocare. Contro di noi ho visto una formazione ben messa in campo e pronta a vendere cara la pelle a chiunque. Purtroppo, il passo falso di Jesi ha scombussolato tutti gli equilibri positivi che si erano creati dopo due vittorie.

