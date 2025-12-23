civitanovese ultima indispensabile una punta

La Civitanovese si trova in fondo alla classifica, con un rendimento difficile da migliorare. Con un pareggio senza reti allo Spadoni di Montecchio, la squadra conferma la propria solidità difensiva, ma evidenzia la necessità di rinforzare l’attacco. La mancanza di gol resta il principale problema, rendendo urgente un intervento mirato per migliorare le prestazioni offensive nel prosieguo del campionato.

Da ultima in classifica, la Civitanovese chiude un anno solare drammatico. Allo Spadoni di Montecchio, la squadra rossoblù ha rimediato l’ennesimo 0-0 in campionato, il sesto nel torneo, confermando il dato della miglior difesa del torneo (12 gol subiti) e del peggior attacco (7 reti realizzate). Ma forse non si poteva chiedere di più in casa della vicecapolista. D’altronde, non sono queste le partite da vincere ed il rammarico è per le tante occasioni perse nelle precedenti 15 partite. Chi ha osservato la gara è rimasto soddisfatto per la prestazione offerta dall’undici di Marinelli che in avvio si è schierato in un 4-2-3-1, con l’esperimento tattico che ha previsto lo schieramento di Franco nell’inedito ruolo di punta centrale, preferito ad Handzic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

