inaugurato il sbt christmas village anche la riviera si tuffa nel natale

Taglio del nastro per lo Sbt Christmas Village. Sotto il cielo illuminato da centinaia di stelle led ha preso ufficialmente il via il Natale sambenedettese. L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio alla presenza dell’organizzatore Thomas Orsolini e della sub commissaria del Comune Anna Gargiulo, che ha condiviso il momento con il pubblico. Gargiulo ha ricordato il valore istituzionale dell’avvio delle attività: "È un momento importante che segna l’inizio delle festività. Ed è per questo motivo che siamo qui per garantire lo svolgimento di tutte queste attività". Il Village si è subito animato con la pista di pattinaggio che circonda la rotonda del giardino, con l’area spettacoli e con il palco dotato di ledwall destinato a ospitare esibizioni di artisti e associazioni locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

