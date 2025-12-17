Marea live presso La casa nel Parco Rossani

Vivi una serata all’insegna della musica e della cultura alla Casa nel Parco Rossani. Il 19 dicembre alle ore 20.00, la cantautrice e pianista barese Marea, protagonista del collettivo Dischi Uappissimi, anima il palco in un live gratuito. Un’occasione unica per concludere in bellezza la prima fase del progetto, immersi in un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni. Ti aspettiamo per condividere questa serata speciale.

MAREA live 19 dicembre · ore 20.00La Rossani · ingresso: Corso B. Croce, Bariingresso gratuitoPer la giornata conclusiva della prima fase del progetto La Casa nel Parco Rossani, in serata il live di Marea: cantautrice e pianista barese del collettivo Dischi Uappissimi.Ci vediamo venerdì 19.

