Firenze porta un film al Festival di Berlino, firmato dalla produzione

C’è un film in prima mondiale al festival di Berlino. Ed è un film che vede una partecipazione molto importante di tre società di produzione toscane. Il film si chiama " Hangar Rojo ", l’hangar rosso. Lo ha diretto il cileno Juan Pablo Sallato, e sarà presentato oggi alla 76° edizione della Berlinale, nella sezione "Perspectives". Tre sono le società di produzione toscane che lo hanno in parte finanziato, lavorando anche alla postproduzione del film. Si chiamano Rain Dogs (di Valentina Quarantini e Marco Luca Cattaneo), Berta Film (Stefano Mutolo, Raika Khosravi e Carolina Pezzini) e Caravan (Valentina Quarantini). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze al Festival di Berlino. La firma in "Hangar Rojo"

Ambientato nei giorni del colpo di Stato militare in Cile del 1973, il film “Hangar Rojo” racconta il difficile percorso, umano e professionale, degli ufficiali e sottufficiali dell’Aeronautica, diventati oppositori del regime Es V https://b facebook

