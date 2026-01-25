Bus per trasporto turistico Ferrovie dello Stato acquisisce la flotta del gruppo Maddii

Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso Busitalia, ha acquisito l’intera flotta del gruppo Maddii, storico operatore valdarnese nel settore turistico. L’operazione comprende le aziende Florentia Bus e le partecipazioni in City Sightseeing Italy e Sightseeing Experience, rafforzando la presenza nel trasporto turistico e ampliando le capacità di mobilità sostenibile e servizi per il turismo in Italia.

Ferrovie dello Stato Italiane, tramite la controllata Busitalia, ha acquisito il 100% del gruppo che fa capo alla famiglia Maddii, la storica realtà valdarnese proprietaria di Florentia Bus e azionista di maggioranza di City Sightseeing Italy e Sightseeing Experience, includendo anche le partecipazioni di minoranza detenute dal Gruppo Zani. L'operazione, formalizzata venerdì scorso a Roma con la firma dell'ingegner Fabio Maddii, presidente di City Sightseeing Italy, e del dottor Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia, segna una tappa storica per un'azienda nata quasi un secolo fa a Cavriglia.

