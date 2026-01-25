Bus per trasporto turistico Ferrovie dello Stato acquisisce la flotta del gruppo Maddii

Da lanazione.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrovie dello Stato Italiane, attraverso Busitalia, ha acquisito l’intera flotta del gruppo Maddii, storico operatore valdarnese nel settore turistico. L’operazione comprende le aziende Florentia Bus e le partecipazioni in City Sightseeing Italy e Sightseeing Experience, rafforzando la presenza nel trasporto turistico e ampliando le capacità di mobilità sostenibile e servizi per il turismo in Italia.

Ferrovie dello Stato Italiane, tramite la controllata Busitalia, ha acquisito il 100% del gruppo che fa capo alla famiglia Maddii, la storica realtà valdarnese proprietaria di Florentia Bus e azionista di maggioranza di City Sightseeing Italy e Sightseeing Experience, includendo anche le partecipazioni di minoranza detenute dal Gruppo Zani. L’operazione, formalizzata venerdì scorso a Roma con la firma dell’ingegner Fabio Maddii, presidente di City Sightseeing Italy, e del dottor Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia, segna una tappa storica per un’azienda nata quasi un secolo fa a Cavriglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bus per trasporto turistico ferrovie dello stato acquisisce la flotta del gruppo maddii

© Lanazione.it - Bus per trasporto turistico. Ferrovie dello Stato acquisisce la flotta del gruppo Maddii

Leggi anche: Lavori di Ferrovie dello Stato: chiusura temporanea del passaggio a livello di via Putignano

Leggi anche: Laurea d'oro ad Antonio Patuelli, l'appello a Ferrovie dello Stato: "Rimettano a posto la Faentina"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Bus per trasporto turistico. Ferrovie dello Stato acquisisce la flotta del gruppo Maddii; Gli autobus a due piani a Fs: Busitalia compra il gruppo City Sightseeing Italia e i suoi 170 mezzi turistici; Busitalia acquisisce il Gruppo City Sightseeing Italia; Bus turistici tra sicurezza dei passeggeri e rinnovo del parco mezzi.

bus per trasporto turisticoBus per trasporto turistico. Ferrovie dello Stato acquisisce la flotta del gruppo MaddiiUn’operazione di rilievo che affonda le proprie radici a Cavriglia dove tutto è nato nel 1928. Il sindaco Degl’Innocenti: Offre garanzie di continuità e tutela per tutti i collaboratori. lanazione.it

bus per trasporto turisticoBus Turistici, Camertoni (AN.BTI – Confcommercio): Sicurezza e rinnovo del parco mezzi prioritari per turismo in bus(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – La sicurezza nel trasporto turistico su gomma, con particolare attenzione alle gite scolastiche, e il rinnovo del parco mezzi sono al centro di questa conferenza alla Cam ... ferpress.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.