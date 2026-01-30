Ferrovie dello Stato sperimentano telecamere portatili per il controllo in tempo reale sulle linee ferroviarie

Ferrovie dello Stato Italiane ha annunciato che entro la fine del 2026 metterà in funzione le prime bodycam per i controllori. Le telecamere saranno usate in modo permanente, per monitorare in tempo reale le operazioni nelle stazioni e sui treni. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e prevenire eventuali incidenti o comportamenti scorretti. La decisione arriva dopo mesi di sperimentazioni e si inserisce in un piano più ampio di modernizzazione del sistema di controllo.

Ferrovie dello Stato Italiane ha deciso di introdurre in via definitiva, entro la fine del 2026, l'uso di bodycam per il personale addetto alla sicurezza sui treni e nelle stazioni. Il passaggio, che segna un cambiamento strutturale nel sistema di protezione delle infrastrutture ferroviarie, è stato reso possibile grazie a un accordo sottoscritto con le principali organizzazioni sindacali. L'iniziativa, nata come sperimentazione nel corso del 2025, ora diventa obbligatoria per tutti gli operatori di FS Security, la società del gruppo dedicata alla tutela degli impianti e dei viaggiatori. Le telecamere, indossabili e portatili, saranno utilizzate esclusivamente dagli addetti alle operazioni di sicurezza, escludendo macchinisti e capotreni.

