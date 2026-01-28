Erosione costiera a Sabaudia non piace il progetto delle barriere rigide | Cambiare passo

Il consiglio comunale di Sabaudia si mostra compatto contro il progetto delle barriere rigide contro l’erosione costiera. In aula, tutti i membri hanno approvato all’unanimità una delibera che chiede di cambiare strategia e affrontare il problema in modo più deciso. La città non vuole più solo interventi tampone, ma una soluzione più efficace e duratura.

Consiglio comunale di Sabaudia compatto nella lotta all'erosione costiera. E' arrivato nel corso dell'ultima seduta il sì unanime dell'assise che ha approvato una delibera con cui si chiede "il cambio di passo nella gestione del fenomeno, ormai non più solo emergenza ambientale, ma questione.

