Kevin De Bruyne torna a Castel Volturno | il Napoli ritrova il suo re

Kevin De Bruyne torna a Castel Volturno dopo aver subito un intervento al bicipite femorale, causato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quattro mesi. Il centrocampista belga riprende gli allenamenti con il Napoli, sperando di tornare in forma per la corsa alla qualificazione in Champions League e alle competizioni mondiali. La sua presenza rappresenta un passo importante per la squadra, che conta di recuperarlo al più presto.

Dopo quattro mesi e un intervento al bicipite femorale, il fuoriclasse belga riprende gli allenamenti: obiettivo Champions e Mondiale Dopo 121 giorni dall’infortunio e 117 dall’operazione ad Anversa, Kevin De Bruyne è tornato a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno. L’ultima volta in campo con la maglia del SSC Napoli risaliva al 25 ottobre, nella sfida contro l’Inter allenata da Cristian Chivu: un rigore, la gravissima lesione al bicipite femorale destro e poi l’intervento chirurgico del 29 ottobre in Belgio. La notizia più incoraggiante non è soltanto il ritorno in sede, ma le condizioni in cui il belga si è ripresentato: asciutto, determinato, già vicino a una forma che pochi si aspettavano dopo un’assenza così lunga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

