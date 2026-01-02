De Bruyne verso il rientro | a gennaio torna a Castel Volturno

Kevin De Bruyne si prepara a tornare a Castel Volturno a gennaio, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Dopo un periodo di assenza, il centrocampista belga si avvicina al rientro in gruppo, con l’obiettivo di riprendere la piena forma fisica e contribuire alla squadra. La sua presenza sarà fondamentale per le prossime sfide stagionali.

Il rientro è ormai segnato sul calendario. Dopo mesi di stop e la scelta

