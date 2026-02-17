Yildiz a Sky | Abbiamo grandi sensazioni Anche se sarà una partita molto difficile daremo tutto per vincere
Yildiz ha dichiarato a Sky Sport che la Juventus si sente fiduciosa prima della partita, nonostante la prevista intensità dell’avversario. La squadra ha lavorato duramente in allenamento questa settimana, motivata a portare a casa i tre punti.
Yildiz a Sky Sport: «Abbiamo grandi sensazioni. Anche se sarà una partita molto difficile daremo tutto». Le parole del numero 10 della Juventus. Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Galatsaray. Di seguito le sue dichiarazioni. SENSAZIONI – « Grandi sensazioni, quando sei qui in questi stadi con questi tifosi è bellissimo. Ma noi siamo carichi e speriamo in una buona partita » SPALLETTI – « Questa partita è stata molto difficile per noi, abbiamo fatto una grande partita anche con un uomo in meno.
Yildiz a Sky: «Abbiamo giocato una grande partita. Sono contento per il gol e per la squadra»Kenan Yildiz, giocatore della Juventus, ha commentato il risultato nel post partita di Juve Napoli.
Potrebbe partire titolare ma non a sinistra dove abbiamo Yildiz Per saperne di più leggete il 1° commento facebook
#Yildiz: “Volevamo di più con la Lazio, ma non abbiamo mai mollato” x.com