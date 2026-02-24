Kean decide il derby | Fiorentina vince 1-0 e fugge dalla zona

Kean segna il gol decisivo nel derby toscano, causando la vittoria della Fiorentina per 1-0 e aiutandola a scappare dalla zona pericolosa. La partita si gioca con intensità, e Kean trova il modo di mettere a segno il punto che fa la differenza. La Fiorentina conquista tre punti importanti davanti al suo pubblico, mentre il Pisa subisce una sconfitta che complica la sua situazione in classifica. La sfida si chiude con questa vittoria significativa.

Un derby con in palio la salvezza. La Fiorentina batte il Pisa 1-0 nel derby toscano, con Kean a decidere la partita. I viola escono dal fondo della classifica, mentre i nerazzurri restano bloccati nella zona calda. La partita si è giocata con un’aria di tensione, con la posta in palio altissima per entrambe le squadre. La Fiorentina ha mostrato fin da subito le proprie intenzioni, con Kean che ha avuto diverse occasioni per segnare. Il Pisa, invece, ha faticato a creare occasioni da gol, con la difesa della Fiorentina che ha tenuto bene. La partita si è decisa nel secondo tempo, con Kean che ha finalmente trovato il gol della vittoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Villafranchese vince il derby lunigianese: 3-1 al Serricciolo, fuga dalla zona playout e sorpasso in classifica.La Villafranchese batte il Serricciolo 3-1 nel derby lunigianese giocato ieri allo stadio

