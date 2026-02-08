Villafranchese vince il derby lunigianese | 3-1 al Serricciolo fuga dalla zona playout e sorpasso in classifica

La Villafranchese batte il Serricciolo 3-1 nel derby lunigianese giocato ieri allo stadio

La Villafranchese ha conquistato il derby lunigianese contro il Serricciolo con un netto 3-1, in una partita combattuta e ricca di emozioni giocata ieri, domenica 8 febbraio 2026, allo stadio “Bottero” di Villafranca in Lunigiana. La vittoria, decisa dalle reti di Branca, Ortelli e Formentini, permette alla squadra di mister Stefano De Angeli di allontanarsi dalla zona playout e di consolidare la propria posizione in classifica, mentre per il Serricciolo, reduce da un periodo di risultati positivi, si tratta di una battuta d’arresto significativa nella corsa al vertice. L’incontro, atteso da tempo da entrambe le tifoserie, ha visto fin dalle prime battute un Serricciolo determinato a imporre il proprio gioco, come testimoniato dal tiro iniziale di Barbasini, prontamente neutralizzato dalla difesa della Villafranchese.🔗 Leggi su Ameve.eu

