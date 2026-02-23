La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby toscano decide un gol di Kean

Kean segna il gol decisivo che permette alla Fiorentina di superare il Pisa nello scontro diretto. La partita si conclude con un risultato di 1-0, grazie a un'azione rapida al secondo tempo. La vittoria aiuta i viola a risalire la classifica e a uscire dalla zona più a rischio. I tifosi festeggiano un risultato fondamentale in un match che ha visto entrambe le squadre impegnate con intensità.

FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 1-0 il Pisa nello scontro salvezza che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e Cremonese e di tornare a non occupare più da soli il terzultimo posto della classifica. A decidere il derby toscano è una rete di Kean, che corona una prestazione non brillante dei viola in una partita in cui la posta in palio era altissima. Delusione per i pisani, che alla fine pagano ancora una volta la propria sterilità offensiva. Riavvolgendo il nastro dei 90? i padroni di casa fanno capire fin da subito le proprie intenzioni e, infatti, dopo un sinistro di Kean al 7? che finisce a lato e un destro di Ndour respinto da Nicolas, proprio il centravanti gigliato è lesto a sfruttare una respinta corta e centrale di Canestrelli, dopo una conclusione da fuori di Ndour. 🔗 Leggi su Iltempo.it

