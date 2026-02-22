ai bafta 2026 kate middleton con un vecchio abito gucci ci fa dimenticare i guai della royal family

Kate Middleton ha indossato un abito Gucci del 2019 ai BAFTA 2026, attirando l'attenzione sul suo stile elegante. La principessa di Galles ha scelto un vestito rosa cipria, arricchito con gioielli di famiglia, per la serata dedicata al cinema britannico. La scelta di un look nostalgico ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda e fan, che hanno notato il dettaglio del vestito vintage. La serata ha anche visto molte altre star sfoggiare abiti raffinati.

La principessa di Galles ha riportato alla luce un vestito rosa cipria datato 2019 per la notte degli «Oscar britannici» abbinato a gioielli provenienti dallo scrigno di famiglia +++dropcap Una spolverata di cipria e per incanto i guai della Royal Family sembrano svanire. Lo sa bene come incantare il pubblico Kate Middleton che ha sfilato sul tappeto rosso dei BAFTA con un abito Gucci nel suo armadio dal 2019. Accanto a lei il principe William con uno smoking di velluto burgundy, una scelta insolita ma di sicuro effetto se vogliamo incastonare la coppia all'interno di un quadro armonioso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Kate Middleton torna ai Bafta, l’abito riciclato bicolor è la mossa vincente contro lo scandaloKate Middleton torna ai Bafta dopo aver scelto un abito riciclato, una mossa che ha attirato l’attenzione.

BAFTA 2026: Kate Middleton con onde scolpite e smokey-eyes e tutti gli altri beauty look delle starKate Middleton ha scelto onde definite e smokey-eye per la serata dei BAFTA 2026, attirando l’attenzione tra le star presenti.

