Kabir Bedi a Sanremo | i successi e i quattro matrimoni del primo Sandokan

Kabir Bedi ha attirato l'attenzione a Sanremo con il suo ritorno sul palco, annunciato da una battuta scherzosa sulla sua

Sul palco dell'Ariston, durante la prima serata di Sanremo 2026, salirà anche Kabir Bedi, lo storico Sandokan del 1976, in un simbolico passaggio di testimone con il co-conduttore Can Yaman, volto del remake Rai. L'annuncio ufficiale è giunto durante la conferenza stampa del 76° Festival della canzone italiana, ma gli indizi a riguardo erano già stati disseminati. "Indovinate dove sono? Siamo in missione segreta per un evento segreto", aveva annunciato Bedi in un reel pubblicato su Instagram. "Sono in Europa, o ci stiamo muovendo dalla Francia all'Italia, da qualche parte vicino al confine.

Sanremo 2026, stasera incontro tra Sandokan: arriva Kabir BediKabir Bedi si presenta a Sanremo 2026 per incontrare Can Yaman, noto ai fan come Sandokan, che ha interpretato nel recente passato.

Sanremo 2026, Kabir Bedi su palco con Can Yaman: i due Sandokan insiemeKabir Bedi ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per una presenza speciale, motivata dalla voglia di condividere un momento con Can Yaman, suo erede nel ruolo di Sandokan.

