I cannonieri si ribellano nonostante la battuta d’arresto per infortuni

I cannonieri si sono sollevati contro le recenti difficoltà, nonostante le assenze causate dagli infortuni che hanno colpito la squadra. Secondo quanto riportato dal sito 101greatgoals, il tecnico Mikel Arteta spera che i problemi fisici non siano gravi e possa contare sui giocatori disponibili nel prossimo impegno. La squadra ha dovuto fare i conti con diverse assenze importanti, ma i giocatori cercano di mantenere alta la concentrazione.

Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mikel Arteta spera che il problema non sia serio. L'Arsenal è stato costretto a modificare in ritardo l'undici titolare per lo scontro di FA Cup di domenica contro il Wigan Athletic dopo che Riccardo Calafiori si è infortunato nel riscaldamento, anche se ciò non ha impedito loro di scatenarsi e portarsi in vantaggio per 4-0 nell'intervallo. Calafiori è rientrato nella formazione per il quarto turno, dopo essere stato lasciato in panchina nell'1-1 di giovedì contro il Brentford. Ma la capolista della Premier League ha subito una battuta d'arresto poiché Calafiori ha dovuto ritirarsi dalla squadra a causa di un infortunio, con l'Arsenal che si è rivolto all'esterno Bukayo Saka per riempire il vuoto.