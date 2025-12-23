Basket Serie C Prato troppo forte Battuta d’arresto per la Folgore

Nel match di Serie C di basket, la Folgore ha subito una sconfitta contro l'Union Prato, che si è imposta con il punteggio di 92-71. La partita ha visto protagonisti giocatori come Petri, Antonini e Regoli, che hanno contribuito alla vittoria della squadra toscana. Per la Folgore, la prestazione non è stata sufficiente per contrastare la solidità dell'avversario, segnando un passo falso nel cammino stagionale.

union prato 92 fucecchio 71 UNION BASKET PRATO: Belardinelli, Mendico 6, Vignozzi, Bellandi, Bogani 6, Petri 19, Corsi 4, Falaschi 12, Chiti 4, Cavicchi 3, Antonini 23, Regoli 15. All.: Paoletti. FOLGORE BOLDRINI SELLERIE: Bonicoli 14, Guerriero 12, Orsini Si. 11, Mbaye 10, Carlotti 8, Galligani 7, Orsini St. 6, Gazzarrini 3, Orsucci, Menichetti n.e. All.: Gorgeri. Arbitri: Putaggio di Firenze e Zini di Pistoia. Parziali: 22-15; 45-33; 74-50. PRATO – La difficoltà della partita, sul campo della capolista, era massima: anche per questo non si può rimproverare molto alla Folgore Fucecchio, uscita sconfitta per 92-71 contro l'Union Basket Prato.

