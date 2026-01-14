Juventus Ezio Greggio Spalletti ha cambiato la Juve

Ezio Greggio ha espresso apprezzamento per le recenti prestazioni della Juventus, sottolineando il ruolo di Luciano Spalletti nel miglioramento della squadra. Attraverso un commento su X, l’attore ha evidenziato i cambiamenti tattici e di atteggiamento introdotti dall’allenatore, che hanno contribuito a consolidare il rendimento dei bianconeri nelle ultime gare. Un riconoscimento che testimonia l’efficacia del lavoro di Spalletti alla guida della Juventus.

Ezio Greggio ha elogiato le recenti prestazioni della Juventus contro la Cremonese e il lavoro di Luciano Spalletti in un post su X. "Oggi abbiamo avuto la conferma che la @juventusfc con la gestione di Luciano Spalletti è cambiata, è diventata bella da vedere"

Juventus, Ezio Greggio aizza i tifosi: Voglio sapere chi ha preso quei due bidoni! - Il noto conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, attacca la dirigenza della Juventus per il calciomercato fatto in estate: le critiche a David e Openda e le repliche dei tifosi ... sport.virgilio.it

Lo juventino Ezio Greggio: "Povero Spalletti, gli hanno comprato dei bidoni!" - Ezio Greggio, conduttore televisivo e comico, tifoso della Juventus, tramite un tweet sul suo profilo X ha attaccato duramente la società bianconera dopo l'ultimo pareggio contro il ... msn.com

Ezio Greggio sulla Juventus: "Abbiamo avuto la conferma che la Juventus con la gestione di Luciano Spalletti è cambiata, è diventata bella da vedere, divertente, efficace nonostante abbia molti giocatori non da Juve. Ciò nonostante Spalletti ha dato un'altra impronta alla squadra"

