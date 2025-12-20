Nel giorno di Juventus-Roma, partita che per Luciano Spalletti non potrà mai essere come le altre, a raccontare il tecnico toscano è Max Tonetto, uno che lo ha conosciuto da vicino e in due piazze diverse. L’ex terzino, passato da Empoli e Roma, ha ripercorso in un’intervista i momenti più significativi di un rapporto intenso, fatto di scosse emotive, litigi e crescita professionale. “Il primo incontro fu un trauma”. Il ricordo dell’impatto iniziale è diretto, quasi brutale. Tonetto non lo addolcisce: la prima conversazione con Spalletti, ai tempi di Empoli, lo spiazzò completamente. Seduti uno accanto all’altro al primo allenamento, il tecnico gli chiarì subito le gerarchie, con una frase secca, quasi provocatoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tonetto racconta Spalletti: “Un trauma all’inizio, poi mi ha cambiato la carriera”

Leggi anche: Tonetto racconta Spalletti: «Ti convince di poter superare ogni limite. La prima volta che ci parlai fu quasi un trauma…Se non sarà Scudetto quest’anno, potrà vincerlo l’anno prossimo»

Leggi anche: Esposito è il Golden Boy Italiano: «Il gol salvezza mi ha cambiato la carriera. È cambiato tutto in un attimo ma non mi accontento mai»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tonetto racconta Spalletti | Ti convince di poter superare ogni limite La prima volta che ci parlai fu quasi un trauma…Se non sarà Scudetto quest’anno potrà vincerlo l’anno prossimo; Tonetto su Spalletti: «Ti convince a superare ogni limite».

#Tonetto racconta #Spalletti “Se non sarà Scudetto quest’anno, può vincerlo l’anno prossimo” x.com

Tonetto racconta Spalletti “Se non è Scudetto quest’anno, può vincerlo l’anno prossimo” - facebook.com facebook