La Juventus sta lavorando per convincere Weston McKennie a rinnovare il contratto. La società sta trattando con l’entourage del giocatore, che ha ancora un anno di contratto e potrebbe rimanere in Italia o valutare offerte dall’estero. Nei prossimi giorni, si aspettano novità sulla trattativa, mentre il centrocampista americano valuta le sue opzioni.

McKennie tra rinnovo e sirene dall’estero Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione della Juventus per il rinnovo di Weston McKennie. La società è pronta a fare un tentativo per il rinnovo di McKennie, ma ha stabilito paletti economici molto chiari: il club non intende superare determinate cifre, né L'articolo Juventus, McKennie verso il rinnovo? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, McKennie verso il rinnovo?

Approfondimenti su Juventus McKennie

La Juventus e gli agenti di Weston McKennie si incontreranno di nuovo la prossima settimana per discutere il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense.

La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Juventus - Spalletti spinge per il rinnovo di McKennie

Ultime notizie su Juventus McKennie

Argomenti discussi: Juve, McKennie verso il rinnovo: manca pochissimo; Juve, se i gol li fa McKennie... gli attaccanti sono costati più di 100 milioni ma non segnano mai; Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scena; L'Inter irrompe in casa Juve: mirino su McKennie in scadenza.

Juve, McKennie verso il rinnovo: manca pochissimoMcKennie è rimasto stregato da Spalletti, e questo è senza dubbio uno degli elementi che ha convinti il giocatore a sposare nuovamente la Juventus; d'altro canto, lo stesso allenatore e la società non ... fantacalcio.it

Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un ...La Juventus con il cuore, di testa e con la testa, rimonta due gol, strappa il pari alla Lazio nel recupero e alla fine due punti persi in casa hanno. tuttomercatoweb.com

Juventus, Ottolini: "Spalletti Convinti si andrà avanti. Su McKennie e Vlahovic..." #SkySport #SkySerieA x.com

Juventus, Ottolini: "Rinnovo di Spalletti Ci siederemo nelle prossime settimane, per McKennie stiamo procedendo" facebook