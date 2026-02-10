Juventus McKennie verso il rinnovo?

La Juventus sta lavorando per convincere Weston McKennie a rinnovare il contratto. La società sta trattando con l’entourage del giocatore, che ha ancora un anno di contratto e potrebbe rimanere in Italia o valutare offerte dall’estero. Nei prossimi giorni, si aspettano novità sulla trattativa, mentre il centrocampista americano valuta le sue opzioni.

McKennie tra rinnovo e sirene dall’estero Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione della Juventus per il rinnovo di Weston McKennie. La società è pronta a fare un tentativo per il rinnovo di McKennie, ma ha stabilito paletti economici molto chiari: il club non intende superare determinate cifre, né L'articolo Juventus, McKennie verso il rinnovo? proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Juventus, McKennie verso il rinnovo e la permanenza in bianconero

La Juventus e gli agenti di Weston McKennie si incontreranno di nuovo la prossima settimana per discutere il rinnovo del contratto del centrocampista statunitense.

Rinnovo McKennie, ultimissimi aggiornamenti: la posizione della Juventus e del calciatore sul rinnovo di contratto

La questione del rinnovo di contratto di McKennie coinvolge sia la Juventus che il calciatore.

Juventus - Spalletti spinge per il rinnovo di McKennie

