Juventus | McKennie blindato

La Juventus ha deciso di blindare McKennie, nel tentativo di rafforzare la linea mediana durante un momento difficile. La squadra affronta una serie di sconfitte e problemi infortuni che complicano la gestione della rosa. La decisione di tutelare il centrocampista americano mira a stabilizzare il reparto e a dare più sicurezza in campo. La società ha preso questa scelta in un contesto di pressione crescente, con l’obiettivo di invertire la tendenza negativa.

In un momento di profonda crisi per la Juventus – reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali, con l'emergenza infortuni (Yildiz con contusione al polpaccio sinistro e Bremer in dubbio per sovraccarico al flessore destro) e il discorso motivazionale di Spalletti alla Continassa ("Vi giocate la Juventus") – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.