Juventus | McKennie blindato
La Juventus ha deciso di blindare McKennie, nel tentativo di rafforzare la linea mediana durante un momento difficile. La squadra affronta una serie di sconfitte e problemi infortuni che complicano la gestione della rosa. La decisione di tutelare il centrocampista americano mira a stabilizzare il reparto e a dare più sicurezza in campo. La società ha preso questa scelta in un contesto di pressione crescente, con l’obiettivo di invertire la tendenza negativa.
In un momento di profonda crisi per la Juventus – reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali, con l’emergenza infortuni (Yildiz con contusione al polpaccio sinistro e Bremer in dubbio per sovraccarico al flessore destro) e il discorso motivazionale di Spalletti alla Continassa (“Vi giocate la Juventus”) – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus: Yildiz blindato?Kenan Yildiz si avvicina a diventare un punto fisso della Juventus.
Juventus: Miretti blindatoLa Juventus ha confermato il suo affidamento sulla linea giovane.
EVERY manager loves Weston Mckennie. Watch!
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Il piano della Juve sul mercato: punti fermi, cedibili ed elementi in bilico; McKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà; McKennie Juve è fatta per il rinnovo al 2030 | la firma dopo la Roma ecco quanto guadagnerà; Rinnovo McKennie Juventus, è fatta! Quando arriverà la firma.
Juventus, McKennie rinnova: accordo fino al 2030La Juventus blinda Weston McKennie fino al 2030. Accordo trovato per il rinnovo: firma attesa dopo la trasferta di Roma. europacalcio.it
McKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texanoMcKennie Juve, è fatta per il rinnovo al 2030: la firma dopo la Roma, ecco quanto guadagnerà. Blindato il tuttofare texano In un presente segnato dalle difficoltà sul campo, la Juventus lancia un segn ... juventusnews24.com
#Calciomercato #Milan, sfuma il potenziale colpo #McKennie: rinnovo con la #Juventus ai dettagli - facebook.com facebook
#Calciomercato @acmilan, sfuma il potenziale colpo @WMckennie: #rinnovo con la @juventusfc ai dettagli - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #McKennie #transfers x.com