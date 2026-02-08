Juventus | Miretti blindato

Da ilprimatonazionale.it 8 feb 2026

La Juventus ha confermato il suo affidamento sulla linea giovane. Fabio Miretti, centrocampista del 2003, si è guadagnato il ruolo di titolare fisso sotto la guida di Luciano Spalletti. La società punta molto su di lui, e il suo contratto sembra blindato. La squadra si affida a questa promessa del settore giovanile per affrontare le sfide future.

La Juventus ha dimostrato ancora una volta di puntare forte sui suoi talenti cresciuti in casa: Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, è diventato un intoccabile sotto la guida di Luciano Spalletti. Nelle ultime settimane l’ex promessa eterna si è trasformata in un punto di forza reale, conquistando il posto da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

