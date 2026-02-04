Kenan Yildiz si avvicina a diventare un punto fisso della Juventus. La società ha deciso di blindarlo, puntando forte su di lui per i prossimi anni. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo e l’attaccante tedesco già si prepara a indossare con continuità la maglia bianconera.

Kenan Yildiz è sempre più vicino a diventare un pilastro inamovibile della Juventus per i prossimi anni. Il talento turco classe 2005, rivelazione assoluta della stagione sotto Luciano Spalletti, sta per firmare un prolungamento contrattuale che lo legherà al club bianconero fino al 2030 (o addirittura 2031 secondo alcune fonti), L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz blindato?

Approfondimenti su Juventus Yildiz

La Juventus sta negoziando un nuovo contratto con Kenan Yildiz, rafforzando il suo investimento nel talento turco.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Kenan Yildiz, blindando il talento turco con un contratto che vale 6 milioni di euro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Kenan Yildiz is INSANE

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Yildiz blindato dalla Juventus con un contratto da top player: avrà lo stipendio più alto della rosa; Yildiz-Juve, ormai è fatta fino al 2031. L'Inter resta in pressing su Perisic, il Milan non molla l'idea Dragusin; Juventus, l’allarme Yildiz torna a suonare: il turco si allena a parte. Le sue condizioni; Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani, il vice-Yildiz sarà Boga. Milan, caso Mateta.

La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz fino al 2031. E Vlahovic torna ad allenarsiLa Juventus guarda al futuro con decisione e mette al centro delle proprie priorità il rinnovo di Kenan Yildiz. Con la chiusura del mercato invernale,. tuttomercatoweb.com

La Juventus sorride due volte per Yildiz: allarme rientrato e firma a un passo | CMTra campo e rinnovo. Arrivano buone nuove dalla Continassa in merito a Kenan Yildiz. Doppio sorriso per la Juventus e Spalletti in vista dei prossimi impegni dei bianconeri e sul futuro del numero die ... calciomercato.it

#Juventus - Recupero lampo per Kenan #Yildiz: il numero oggi si è allenato parzialmente in gruppo e domani mattina partirà con la squadra per Bergamo. Starà poi a #Spalletti valutare se utilizzarlo o meno (probabile partenza dalla panchina) @cal x.com

C&F - Yildiz-Juventus, rinnovo a un passo: l'impatto sul bilancio tra stipendio e bonus - facebook.com facebook