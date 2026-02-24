Juventus Galatasaray giallo Osimhen è infortunato ma è comunque convocato? Svelata la strategia

Osimhen, attaccante del Galatasaray, si è infortunato, ma è stato comunque convocato per la partita contro la Juventus, creando confusione tra i tifosi. La squadra turca ha deciso di portarlo in panchina, sperando di poterlo utilizzare come sorpresa durante il match. La scelta ha sorpreso molti, considerando la sua condizione fisica. La strategia del Galatasaray mira a sorprendere gli avversari e a mantenere alta la tensione in vista della partita.

© Calcionews24.com - Juventus Galatasaray, giallo Osimhen è infortunato ma è comunque convocato? Svelata la strategia

Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS: trattativa avanzata! Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di.» Torino, Cairo sincero: «L’esonero di un allenatore è sempre un dispiacere, il responsabile non è solo Baroni! Su D’Aversa.» Infortunio Baturina, arriva l’esito degli esami: lo stop sarà lungo! Svelati i tempi di recupero Torino, la conferenza di presentazione di D’Aversa: «Orgoglioso di rappresentare questo club, qui per ridare entusiasmo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Yildiz infortunato: rischio forfait per la Juventus contro il GalatasarayYildiz si è infortunato, e il motivo risiede in uno scontro durante l'allenamento di ieri. Schlager Juventus può decollare ma soltanto come piano B di lusso se sfuma quel colpo! Svelata la strategia di Comolli per gennaioIn vista del mercato di gennaio, la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il centrocampo. Galatasaray’a ok! Osimhen Sakatland! Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Galatasaray-Juve, moviola: Cambiaso rischia il rosso, lo prende poi Cabal; Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni; Una doppietta di Lang schianta la Juve: cinquina del Galatasaray, quanti errori dei bianconeri. Galatasaray, Osimhen in gruppo nella rifinitura verso la Juventus. Tre i giocatori non convocatiVictor Osimhen si è allenato col gruppo in vista della sfida che il Galatasaray giocherà domani sera all'Allianz Stadium contro la. tuttomercatoweb.com Juventus, sciolto il dubbio Osimhen: l’annuncio dalla Turchia. La mossa del Galatasaray per passare il turnoOsimhen giocherà il ritorno del playoff di Champions contro la Juventus? Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sulle condizioni della stella del Galatasaray. sport.virgilio.it Juventus, Galatasaray maçina son haftalarda hatali goller yiyen Di Gregorio yerine Mattia Perin ile çikabilir. [La Gazzetta dello Sport] x.com Koopmeiners al bivio: il Galatasaray torna alla carica mentre il rendimento altalenante in bianconero preoccupa. #Koopmeiners #Juve #Galatasaray #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook