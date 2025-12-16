Schlager Juventus può decollare ma soltanto come piano B di lusso se sfuma quel colpo! Svelata la strategia di Comolli per gennaio

In vista del mercato di gennaio, la Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare il centrocampo. Se il Marsiglia bloccherà il danese, la società punterà sull’austriaco del Lipsia, Schlager, come alternativa di lusso. Ecco la strategia delineata da Comolli per affrontare eventuali ostacoli e rafforzare la rosa bianconera.

Schlager Juve, delineata la strategia: se il Marsiglia blinda il danese, i bianconeri vireranno decisi sull’austriaco del Lipsia in scadenza nel 2026. Le strategie di mercato della Juventus in vista della finestra invernale sono delineate con precisione chirurgica, ma come ogni grande club che si rispetti, la dirigenza sa che bisogna sempre avere pronta un’alternativa valida qualora l’obiettivo primario diventasse irraggiungibile. Se il sogno proibito per regalare a Luciano Spalletti le chiavi del centrocampo risponde al nome di Pierre-Emile Højbjerg, la realtà dei fatti impone prudenza. L’ Olympique Marsiglia e De Zerbi hanno eretto un muro quasi invalicabile attorno al danese, rendendo la trattativa una scalata ripida e tortuosa. Juventusnews24.com

