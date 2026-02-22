Yildiz infortunato | rischio forfait per la Juventus contro il Galatasaray

Yildiz si è infortunato, e il motivo risiede in uno scontro durante l'allenamento di ieri. L’attaccante ha riportato una distorsione alla caviglia, che potrebbe impedirgli di scendere in campo contro il Galatasaray. La squadra monitora attentamente le sue condizioni, valutando se sarà disponibile per la prossima sfida. La situazione aumenta l’incertezza tra i tifosi, che aspettano aggiornamenti ufficiali.

La Juventus sta vivendo una fase delicata, caratterizzata da difficoltà sportive e conseguenze di infortuni che incidono sull'organico e sulle prospettive europee. In questo contesto emerge l'episodio legato a un giovane talento offensivo, la cui condizione fisica resta sotto stretto controllo medico e determina scelte di formazione e calendario. Nel finale di gara, kenan yildiz ha lasciato il campo zoppicando per un fastidio al polpaccio sinistro, imputato a una botta subita durante la partita. In panchina è stato applicato ghiaccio per contenere il dolore, e lo staff medico continua a monitorare la situazione con attenzione, considerando l'importanza del giovane turco nello sviluppo offensivo della squadra.