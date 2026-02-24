Juventus Di Gregorio vittima di insulti e minacce sui social | portiere costretto a chiudere i commenti! Cosa sta succedendo

Di Gregorio ha subito pesanti insulti e minacce sui social, spinto a bloccare i commenti sul suo profilo. Le parole offensive sono arrivate dopo alcune partite poco convincenti, e i tifosi si sono scagliati contro il portiere. La situazione evidenzia quanto i social possano alimentare tensioni tra i giocatori e i supporter. La vicenda si aggiunge alle difficoltà in casa Juventus, lasciando il giocatore senza spazio per rispondere.

Insulti e minacce, Bastoni e la moglie bloccano i commenti sui socialBastoni e sua moglie hanno deciso di bloccare i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce, alcuni rivolti anche alla loro bambina.

Il tema portiere è ormai centrale in casa Juventus. Le difficoltà di Michele Di Gregorio si inseriscono in un contesto complicato, come ha sottolineato Luciano Spalletti: “È un momento difficile per lui, ma come per tutta la squadra”. Parole che difendono l’ex Mon - facebook.com facebook