Juventus De Gea contattato per sostituire Di Gregorio

La Juventus ha contattato David De Gea dopo le recenti difficoltà di Michele Di Gregorio tra i pali. La squadra cerca un portiere affidabile per migliorare le prestazioni difensive e puntare a risultati più sicuri. La trattativa è in fase preliminare, ma l’interesse per l’esperto portiere spagnolo è concreto. La società valuta l’opzione di un eventuale trasferimento nelle prossime settimane. La decisione finale arriverà nelle prossime giornate.

David De Gea nuovo nome per la porta Alla luce delle terribili prestazioni di Michele Di Gregorio, la Juventus ha cominciato i casting per la porta: David De Gea è l'ultimo dei nomi fatti. Tuttosport ha fatto il nome di David De Gea per la porta della Juventus. Lo spagnolo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.