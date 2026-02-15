Galatasaray Juve | il programma della vigilia di Champions League Niente allenamento per i bianconeri | tutti i dettagli
Il Galatasaray e la Juventus sono arrivati a Istanbul per la partita di Champions League, ma i bianconeri hanno deciso di non allenarsi prima della gara. La squadra di Spalletti ha invece partecipato alla conferenza stampa ufficiale e ha condiviso alcuni dettagli sulla strategia di domani. I tifosi turchi si preparano a sostenere con entusiasmo la propria squadra allo stadio.
di Marco Baridon Galatasaray Juve, il piano della vigilia a Istanbul con la conferenza di Spalletti e la scelta a sorpresa dei bianconeri di non allenarsi. I dettagli. Smaltita la rabbia e le polemiche per i fatti di San Siro, la Juventus è chiamata a voltare pagina immediatamente. La Champions League non aspetta e il calendario internazionale impone un cambio di focus repentino verso la delicata trasferta in terra turca. Lunedì 16 febbraio è ufficialmente il giorno di vigilia della sfida contro il Galatasaray, un appuntamento cruciale per il cammino europeo dei bianconeri che cercano riscatto immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Allenamento Bodo Glimt pre Juve: quando è in programma la rifinitura dei norvegesi alla vigilia della Champions League. Tutti i dettagli
Allenamento Juve pre Pafos: quando si allenano i bianconeri alla vigilia del match di Champions League. Tutti i dettagliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Juve: la sfida all'Inter apre 11 giorni di fuoco, complice la Champions; Icardi si scalda prima della Juve: tripletta capolavoro con il Galatasaray; Galatasaray, messaggio alla Juve. Cinquina all’Eyupspor, tripletta di Icardi; UCL | Juventus-Galatasaray, le modalità di vendita dei biglietti.
Galatasaray Juve: il programma della vigilia di Champions League. Niente allenamento per i bianconeri: tutti i dettagliGalatasaray Juve, il piano della vigilia a Istanbul con la conferenza di Spalletti e la scelta a sorpresa dei bianconeri di non allenarsi. I dettagli Smaltita la rabbia e le polemiche per i fatti di S ... juventusnews24.com
Galatasaray-Juve, tocca a Makkelie dirigere il match di Champions: tutti i precedentiSarà il 43enne arbitro olandese il fischietto dell'andata dei playoff in programma martedì 17 febbraio alle 18.45 a Istanbul. Scelto Gozubuyuk per Borussia Dortmund-Atalanta ... tuttosport.com
Champions, le designazioni arbitrali di Galatasaray- #Juventus e Borussia Dortmund- #Atalanta x.com
Galatasaray-Juventus, dirige l'olandese Makkelie: la squadra arbitrale completa facebook