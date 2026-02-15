Galatasaray Juve | il programma della vigilia di Champions League Niente allenamento per i bianconeri | tutti i dettagli

Il Galatasaray e la Juventus sono arrivati a Istanbul per la partita di Champions League, ma i bianconeri hanno deciso di non allenarsi prima della gara. La squadra di Spalletti ha invece partecipato alla conferenza stampa ufficiale e ha condiviso alcuni dettagli sulla strategia di domani. I tifosi turchi si preparano a sostenere con entusiasmo la propria squadra allo stadio.