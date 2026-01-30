Champions League la Juve trova il Galatasaray ai playoff

La Juventus ha trovato il Galatasaray come avversario nei playoff di febbraio della Champions League 20252026. La sfida si avvicina e i tifosi sono in fermento. I bianconeri cercano di superare questo ostacolo per continuare il cammino nella massima competizione europea.

Il verdetto è arrivato: la Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di febbraio della UEFA Champions League 20252026. Il sorteggio ha definito un accoppiamento affascinante e insidioso, che mette subito alla prova le ambizioni europee dei bianconeri. La sfida si svilupperà su due gare, con l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium, dove la Juve potrà contare sulla spinta del proprio pubblico per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. Conclusa la League Phase, la competizione entra ora nella sua fase più calda: dagli spareggi usciranno otto squadre che raggiungeranno le migliori sedici d’Europa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Juventus Galatasaray

Spalletti riabbraccia Osimhen in vista dei playoff di Champions League.

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Qarabag 2-0: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Juventus Galatasaray

Argomenti discussi: Champions League 2025/26, le possibili avversarie della Juventus ai playoff; Juve, non vincere l'ultima è stato davvero un problema? Ecco chi avrebbe affrontato coi 3 punti; I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray; Champions League: Atalanta, Inter e Juventus vanno ai playoff. Napoli eliminato.

Sorteggio Champions, Inter-Bodo, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia: quando si giocanoInter, Juventus e Atalanta affronteranno Bodo, Galatasaray e Borussia Dortmund ai playoff di Champions League, con la gara di ritorno in casa: quando si ... fanpage.it

Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoffDa Nyon le tre italiane rimaste scopriranno le loro avversarie nel prossimo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

CHAMPIONS LEAGUE, BODO GLIMT-INTER L'Inter giocherà l'andata in Norvegia, ritorno a San Siro x.com

Champions League, via ai sorteggi dei playoff di Inter, Juventus e Atalanta - facebook.com facebook