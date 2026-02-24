Juve-Galatasaray | missione rimonta nel segno di Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha segnato tre gol contro il Galatasaray, spingendo la Juventus a tentare una rimonta decisiva. La partita si gioca all’Allianz Stadium, dove i tifosi sperano in una reazione forte dopo un primo tempo difficile. La squadra di Luciano Spalletti si prepara a cambiare rotta, cercando di recuperare il risultato e mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si infiamma con il pubblico che attende una svolta nel secondo tempo.

Il clima delle grandi occasioni avvolge l’ Allianz Stadium, dove la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a un’impresa che evoca i fasti del 2019, quando la tripletta di Cristiano Ronaldo abbatté il muro dell’Atletico Madrid. Nella mattinata di oggi, l’ambiente bianconero oscilla tra il timore del fallimento e la speranza della rimonta: ribaltare il 5-2 subito a Istanbul contro il Galatasaray richiederebbe una prestazione perfetta, in un momento che lo stesso tecnico toscano ha definito come il più complesso della sua gestione sotto la Mole. Con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League appesa a un filo, la Continassa si trasforma in un laboratorio di emergenza tattica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Juve, pericolo Galatasaray: missione a Torino per KoopmeinersIl Galatasaray ha deciso di puntare nuovamente su Koopmeiners, motivato dalla sua recente presenza frequente in campo con la Juventus.

Juve, blackout totale nella ripresa: il Galatasaray rimonta e chiude 5-2La Juventus subisce un crollo e il Galatasaray ne approfitta, ribaltando il risultato e vincendo 5-2.

Juve Galatasaray, rimonta possibile? Cosa dice la storia della Champions League. I bianconeri cercheranno di fare l’impresa allo StadiumJuve Galatasaray, rimonta possibile? Cosa dice la storia della Champions League. I bianconeri cercheranno di fare l’impresa allo Stadium Domani sera l’Allianz Stadium si trasformerà nel teatro di una ... juventusnews24.com

Juventus, missione rimonta. Perin insidia Di GregorioJuventus, missione rimonta in UEFA Champions League Servono 4 gol al Galatasaray: precedenti storici, dubbi di formazione e mercato portieri Fino alla fine, come recita ... tuttojuve.com

