Juve pericolo Galatasaray | missione a Torino per Koopmeiners

Il Galatasaray ha deciso di puntare nuovamente su Koopmeiners, motivato dalla sua recente presenza frequente in campo con la Juventus. La squadra turca ha già organizzato una missione a Torino per convincere il centrocampista olandese a trasferirsi in Turchia. La trattativa è in fase preliminare, ma il club di Istanbul ha già fatto una proposta concreta. Koopmeiners si trova ora di fronte a una scelta importante per il suo futuro.

Il Galatasaray torna alla carica per Teun Koopmeiners: il centrocampista della Juventus è il primo obiettivo sulla lista dei desideri del club di Istanbul. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'interesse dei turchi, già manifestatosi nelle precedenti sessioni di mercato estive e invernali, è esploso definitivamente dopo la prestazione monstre dell'andata dei playoff di Champions League. La doppietta siglata dall'olandese, sebbene insufficiente a evitare il tracollo bianconero nel 5-2 finale, ha convinto la dirigenza del Cimbom a tentare l'affondo decisivo per la prossima estate.