Di Gregorio rimproverato da Spalletti il retroscena arriva direttamente da Bordocam | Non allargare le braccia Cosa è successo

Durante l'ultima partita, Spalletti ha rimproverato Di Gregorio, come rivelato dal retroscena di Bordocam: «Non allargare le braccia». Un episodio che ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, evidenziando un momento di tensione tra il tecnico e il portiere.

Napoli Juve. Le telecamere di DAZN in “Bordocam” hanno svelato i retroscena più tesi di Napoli-Juventus, partita persa 2-1 dai bianconeri. Le immagini hanno catturato le reazioni di Luciano Spalletti e lo scontento di Kenan Yildiz, evidenziando le difficoltà e le aree di miglioramento della squadra. Spalletti: frustrazione immediata e rimprovero a Di Gregorio. La frustrazione di Spalletti è iniziata fin dai primi minuti, preludio di una serata difficile. Juventusnews24.com Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e la società hanno preferito… Gli strascichi del ko - Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. juventusnews24.com Fanno una domanda a Spalletti ma lui si gira verso Di Gregorio: “Tocca a te, non hai sentito?” - Luciano Spalletti affronterà il debutto in Champions League sulla panchina della Juventus nella sfida contro lo Sporting. fanpage.it Buongiorno a tutti ? anche oggi 11 dicembre è una giornata fresca ma illuminata da un bel sole. Ecco l'abbraccio di azzurro e mare del Borgo di San Gregorio ? Tanti saluti da #CapoDOrlando4U #CdO4U #capodorlando #litoranea #mare #pov #sole #s - facebook.com facebook © Juventusnews24.com - Di Gregorio rimproverato da Spalletti, il retroscena arriva direttamente da Bordocam: «Non allargare le braccia». Cosa è successo

SPALLETTI - DI GREGORIO, SIPARIETTO IN CONFERENZA: PUOI RIPETERE LA DOMANDA?

Video SPALLETTI - DI GREGORIO, SIPARIETTO IN CONFERENZA: PUOI RIPETERE LA DOMANDA? Video SPALLETTI - DI GREGORIO, SIPARIETTO IN CONFERENZA: PUOI RIPETERE LA DOMANDA?