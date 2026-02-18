Inter Juve i retroscena di Bordocam di DAZN | dalla frase di Spalletti a Chivu alla carica di Bastoni prima del match Tutti i dettagli

Durante il match tra Inter e Juventus, DAZN ha svelato alcuni dettagli nascosti: Spalletti ha scherzato con Chivu durante una pausa, mentre Bastoni ha rivolto parole forti ai compagni prima di entrare in campo. Questi momenti hanno catturato l’attenzione dei tifosi, offrendo uno sguardo più ravvicinato sugli umori delle squadre. Bastoni ha spronato i suoi con una frase decisa, alimentando l’energia nello spogliatoio. Questi retroscena aggiungono un altro livello alla partita, che si è conclusa con una vittoria combattuta.

Inter Juve, i retroscena di Bordocam di DAZN: la battuta di Spalletti a Chivu e la frase di Bastoni che carica i compagni. Tutti i dettagli. La Juve mastica amaro dopo l'ultimo derby d'Italia, una sfida vissuta "dentro" il campo grazie alla rubrica Bordocam di DAZN. Le immagini inedite svelano un clima di grande tensione, iniziato già nel tunnel degli spogliatoi con Alessandro Bastoni, che caricava i compagni in spagnolo: «Dai fratelli, nella buona e nella cattiva sorte». A fargli eco il centrocampista Nicolò Barella, incitando il gruppo a tirare fuori gli attributi. ULTIMISSIME JUVE LIVE Prima del fischio d'inizio, spazio all'emozione tra Luciano Spalletti e Cristian Chivu.