Mandas Juventus | è il principale indiziato a sostituire il partente Perin! Porte girevoli tra i pali la situazione verso gennaio

Mandas Juventus si configura come possibile sostituto di Perin, in uscita dalla società. Con le porte girevoli tra i pali, la dirigenza valuta le opzioni disponibili in vista della finestra di mercato di gennaio. La situazione rimane in evoluzione, e l’attenzione è rivolta alle scelte che garantiranno stabilità tra i pali per la seconda parte della stagione.

Mandas Juventus: è lui l’indiziato a sostituire il partente Perin! Sliding door tra i pali, la situazione per gennaio. Il richiamo di casa è troppo forte e l’operazione nostalgia sta per trasformarsi in realtà, ma serve ancora un pizzico di pazienza. Il ritorno di Mattia Perin al Genoa è diventato la priorità assoluta di questo inizio di mercato invernale. Le parti hanno già trovato un punto d’incontro: tra l’entourage del portiere e il club ligure c’è un accordo di massima per un contratto biennale. Tuttavia, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la fumata bianca non può essere immediata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

